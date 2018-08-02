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قبطان سفينة ناشطين نرويجية يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولى

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:22 م
قبطان سفينة ناشطين نرويجية يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولى أرشيفية
أ ف ب
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اتهم قبطان نرويجى لسفينة ناشطين إسرائيل بانتهاك القانون الدولى عندما اعترضت السفينة فى المياه الدولية الأحد وتعرّضت للطاقم. وأكدت الحكومة النرويجية من جهتها أنها طالبت إسرائيل بتقديم توضيحات حول اعتراض السفينة و"الادعاءات باللجوء المفرط إلى القوة".

وأكد القبطان هيرمان ريكستين عند عودته إلى النرويج مساء الأربعاء، بعد احتجازه لثلاثة أيام فى سجن إسرائيلى "لقد اعترضونا فى المياه الدولية وكنا أقرب إلى مصر منه إلى إسرائيل".

وتابع ريكستين "إسرائيل انتهكت كل القواعد. من المرعب أن يعترضوا سفينة نرويجية فى المياه الدولية ويفرضوا عليها أن ترسو فى إسرائيل"، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة والتلفزيون النرويجى.

 


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هيرمان ريكستين

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