فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجدد على البطاقات، على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول أغسطس ولمدة 3 أشهر.
"اليوم السابع" ينشر مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين، وفقا لتسلسل أرقام بطاقات التموين.
1- الأسبوع الأول من 1 إلى 10 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من اليمين بصفر"0"
2- الأسبوع الثانى من يوم 11 إلى 17 أغسطس
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم " 1"
3 - الأسبوع الثالث من يوم 18 إلى 24 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "2"
4- الأسبوع الرابع من 25 إلى 31 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "3"
5- الأسبوع الخامس من 1 إلى 7 سبتمبر
لاستقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "4".
6- الأسبوع السادس من 8 إلى 14 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "5".
7- الأسبوع السابع من 15 إلى 21 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "6".
8- الأسبوع الثامن من 22 إلى 28 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "7".
9- الأسبوع التاسع من 29 إلى 5 أكتوبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "8 ".
10- الأسبوع العاشر من 6 إلى 12 أكتوبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "9".
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