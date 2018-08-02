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فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:00 م
فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين
كتب مدحت وهبة
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وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجدد على البطاقات، على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول أغسطس ولمدة 3 أشهر.

"اليوم السابع" ينشر مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين، وفقا لتسلسل أرقام بطاقات التموين.

1-     الأسبوع الأول من 1 إلى 10 أغسطس

لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من اليمين بصفر"0"

 

2- الأسبوع الثانى من يوم 11 إلى 17 أغسطس

 لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم " 1"

 

3 - الأسبوع الثالث من يوم 18 إلى 24 أغسطس

لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "2"

 

4- الأسبوع الرابع من 25 إلى 31 أغسطس

لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "3"

 

5- الأسبوع الخامس من 1 إلى 7 سبتمبر

لاستقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "4".

 

6- الأسبوع السادس من 8 إلى 14 سبتمبر

لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "5".

 

7- الأسبوع السابع من 15 إلى 21 سبتمبر

لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "6".

 

8- الأسبوع الثامن من 22 إلى 28 سبتمبر

لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "7".

 

9- الأسبوع التاسع من 29 إلى 5 أكتوبر

لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "8 ".

 

10- الأسبوع العاشر من 6 إلى 12 أكتوبر

لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "9".


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التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد الجديدة

إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

وزير التموين

على المصيلحى




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