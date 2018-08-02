فورين بوليسى: التحالف الدولى ضد داعش يستعد للمعركة الأخيرة فى سوريا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة والذى بدأ قبل أربع سوات يقترب من أخر جيوب المسلحين فى شرق سوريا وتوقع أن تكون معركة إخراجهم منها صعبة، بحسب ما قال أحد كبار الضباط المشاركين فى الحملة.

وأشارت المجلة إلى أن أكثر من ألف من مقاتلى داعش محاصرون فى مدينة حجين شرقى سوريا، بالقرب من الحدود العراقية، ومنهم عدد من المقاتلين الأجانب وفقا للميجور جنرال البريطانى لفليكس جيدنى، نائب قائد التحالف لشئون الإستراتيجية والدعم للحملة التى تقودها الولايات المتحدة لهزيمة داعش.

وصرح الضابط البريطانى بأنهم يتوقعون مواجهة صعبة مع مقاتلى داعش الأساسيين الذى كانوا يختبئون ويستعدون للمعركة، حيث أنها واحدة من آخر المناطق التى تظل تحت سيطرتهم وستكون المعركة صعبة. واستبعد الضابط البريطانى أن تقوم قوات التحالف لمواجهة القوات السورية أو الروسية خلال المعركة الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الجهاديين، اليوم الثلاثاء، أنه يفعل ما بوسعه لإبقاء الخسائر فى صفوف المدنيين فى الحد الأدنى، بعدما ارتفعت حصيلة هؤلاء الضحايا إلى أكثر من ألف قتيل.

وقال جيدنى،"أتحدث باسم كل أعضاء أجهزة التحالف من الأفراد إلى أعلى قادتنا عندما أقول إن مثل هذه الحوادث المفجعة تهز بعمق صفوفنا وتدفعنا جميعا إلى أن نفعل ما بوسعنا للتقليل منها".

وكان مسئولون فى التحالف صرحوا الأسبوع الماضى أن 1094 مدنيا على الأقل قتلوا فى عمليات التحالف منذ بدء الحرب على الجهاديين فى 2014.

وتشمل الحصيلة الأخيرة للضحايا 33 مدنيا قتلوا خطأ فى قصف لما يعتقد أنه موقع لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة سكنية فى الرقة بسوريا، فى 20 أغسطس الماضى.