فرنسا تقدم مليار يورو إضافية للأردن لمساعدته على تحمل أعباء اللجوء السورى

عمان /أ ش أ/

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أن بلاده ستقدم مليار يورو إضافية للأردن خلال الفترة من 2019 إلى 2021، من أجل مساعدة المملكة على تحمل أعباء اللجوء السورى على أراضيها، داعيا المجتمع الدولى إلى تقديم المساعدة للأردن.

وأضاف لودريان - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى بعمّان اليوم الخميس - أن فرنسا والأردن يصلان دائما إلى مواقف قريبة جدا خاصة فى سوريا، مؤكدا أنه لا حل فى سوريا سوى الحل السياسي.

وأكد الوزير الفرنسى قوة العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أنه يحمل مقترحا عمليا لتعزيز أمن حدود الأردن، وسيقدمه للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى عند لقائه اليوم.

ومن جانبه، ثمن الصفدى الدعم الفرنسى لتحمل عبء اللجوء السوري، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا على متانة العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأردنى أن زيارة نظيره الفرنسى للمملكة تعد فرصة حقيقة لتعميق التعاون الثنائى بين البلدين، بالإضافة إلى حل أزمات المنطقة.

وحول الأزمة السورية، أكد الصفدى اتفاق الأردن وفرنسا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب السورى الشقيق والمضى قدما فى الحل السياسى وفق مقررات جنيف.

وأشار إلى أن الأردن لم يتلق حتى الآن أى طلب من الجانب السورى لفتح الحدود، مؤكدا أنه ستتم مناقشة ذلك الطلب حال تقديمه لعمّان والتعامل معه بكل إيجابية وبما يخدم مصالح الأردن ويساعد الأشقاء السوريين على تلبية احتياجاتهم.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الأردنى اتفاق الجانبين على كسر الجمود فى الحل السياسي، مثمنا دعم فرنسا لحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.