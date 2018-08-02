فتح باب القبول بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الخميس، فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية، بفروعها الـ 5، للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعى الجديد 2018 / 2019، وذلك بدء من يوم السبت 4 أغسطس، وحتى يوم الخميس 6 من شهر سبتمبر.

وشدد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب على ضرورة إنتهاء المدن الجامعية من كافة الاستعدادات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب،

مضيفا أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفورى فى مراجعة كشوف المتقدمين طبقا للضوابط التى حددتها إدارة الجامعة، يلى ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها لطلاب تلك المرحلة.

وسيتم توفير ملفات التقدم للمدن جامعية للسكن العادى والمميز بمقر الإدارة العامة للمدن الجامعية بسبرباي.