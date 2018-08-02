ضبط 3 عاطلين لحيازتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد ع" 28 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 60 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2567 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب.

كما تم ضبط "سيد أ" 30 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 35 جرام ومبلغ مالى 190 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7483 لسنة 2018م إدارى مركز القناطر الخيرية.

وضبط "إسماعيل ح"، 26 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جرام ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15140/558 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة.