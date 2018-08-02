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صور وفيديو.. تشققات تهدد المسجد الوحيد فى إحدى قرى الفرافرة بالإنهيار

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:30 ص
صور وفيديو.. تشققات تهدد المسجد الوحيد فى إحدى قرى الفرافرة بالإنهيار جانب من المسجد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة " اليوم السابع " أحد مظاهر الخطورة الداهمة على حياة المواطنين من خلال وجود تشققات خطيرة وتصدعات فى حوائط المسجد الوحيد بقرية الرواد التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد والذى تم إنشائه بالجهود الذاتية منذ عدة سنوات وضمه للأوقاف رسمياً ولم يخضع لأية عمليات احلال وتطوير منذ إنشائه وأصبح غير صالح لأداء الصلاة فيه بسبب ما به من تشققات وشروخ كبيرة .
 
وطالب أهالى القرية بسرعة التدخل من مديرية الأوقاف لحل تلك المشكلة والبدء فى أعمال الاحلال والتطوير لهذا المسجد الذى يعتمد عليه المصلين بصفة اساسية فى آداء فروض الصلاه وذلك بإدراجه فى خطة الاحلال والتطوير بالقرية فى اسرع وقت ممكن وذلك حتى لا تتعرض حياتهم للخطر نظرا لسوء حالة المسجد الشديدة لكونه لا يصلح لاداء الصلوات فيه .
 
وقال الحاج محمد إبراهيم على من أهالى القرية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنهم لا أنشئوا المسجد بالجهود الذاتية منذ فترة كمبنى بسيط بالطوب اللبن والأسقف الخشبية لاداء الصلاه فيه ومع مرور الوقت تعرض المسجد لحالة من التشققات والتصدعات فى الحوائط وقاموا بإجراء عدة عمليات ترميم بسيطة له على قدر المستطاع وفقا لقدراتهم المالية والتبرعات التى يجمعونها من أهالى القرية ويطالبون المسئولين بمديرية الاوقاف بالتدخل لحل تلك المشكلة بادراج المسجد ضمن خطة الاحلال والتطوير فى اسرع وقت ممكن .
 
 
 
جانب من المسجد
جانب من المسجد

تشققات بالمسجد
تشققات بالمسجد

احد الاهالى يشرح المشكلة
احد الاهالى يشرح المشكلة

مسجد ايل للسقوط
مسجد ايل للسقوط

المسجد الوحيد بالقرية
المسجد الوحيد بالقرية

حوائط المسجد
حوائط المسجد

مطالب الاهالى باحلال المسجد
مطالب الاهالى باحلال المسجد

جانب من معاناة الاهالى
جانب من معاناة الاهالى

داخل المسجد
داخل المسجد

الاهالى يؤدون الصلاه فى المسجد
الاهالى يؤدون الصلاه فى المسجد
 
 

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