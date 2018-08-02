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صور.. وزير النقل فى جولة مفاجئة لمحطة سكة حديد الجيزة وخطى المترو الأول والثانى

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:29 ص
صور.. وزير النقل فى جولة مفاجئة لمحطة سكة حديد الجيزة وخطى المترو الأول والثانى الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته بالمترو
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية، مساء أمس الأربعاء، مفاجئة لمحطات الخط الثانى والثالث لمترو الأنفاق ومحطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام جداول التشغيل، حيث بدأ الوزير جولته من محطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثانى والثالث ثم محطة مترو الجيزة واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

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وزير النقل فى محطة سكة حديد الجيزة

والتقى وزير النقل، عددًا من ركاب المترو، حيث دار حوار حول خطة تطويرالخط الأول، لافتًا إلى أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير الخط الأول وأن  المرحلة الأولى من هذا التطوير تشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو.

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وزير النقل فى محطة سكة حديد الجيزة

وأضاف وزير النقل، أنه تم توقيع جزء من التمويل الخاص بالخط الأول للمترو بمقدار (205) ملايين يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل شراء قطارات للخط الأول بتكلقة 650 مليون يورو، كما أن خطة تطوير الخط الأول تشمل ما يتم تنفيذه حاليًا من ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو و96 مليون جنيه مصرى.

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وزير النقل خلال جولته بالمترو

وأوضح وزير النقل، أن هذا الازدواج سيساهم  فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتى تعاني من كثافة الركاب، حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم، لافتًا إلى أن بعد الازدواج سيتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليًا فى هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة، بالإضافة إلى أن هذه الازدواج سوف يساهم فى الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسى وهو 75 دقيقة وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.

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وزير النقل يستمع لشكاوى الركاب بالمترو
 

ولفت الوزير إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشمل أيضًا ما يتم تنفيذه حاليًا من أعمال تجديد محطة المرج الجديدة، والتى تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، وبالتالى فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابيًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

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وزير النقل خلال جولته بالمترو
 

وفى محطة الجيزة للسكك الحديدية، فاجأ الوزير العاملين بالمحطة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى عددًا من الركاب الذين أشادوا بالتحسن الكبير فى مستوى مواعيد قيام القطارات، وأكد الوزير أنه بالنسبة لبعض التأخيرات فهى بسبب التهدئة فى بعض المناطق نتيجة تنفيذ مشروعات الإشارات.

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وزير النقل خلال جولته بالمترو
 

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك خطة جارى العمل بها لتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على 100 جرار حديث بتكلفة 11.5 مليار جنيه  "شاملة أيضا تأهيل عدد 81 جرارًا وتوفير قطع الغيار"،  مع الحصول على تمويل  الـ100 جرار الأخرى من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة 5.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جارى إنهاء إجراءات التعاقد على  توريد الـ1300 عربة جديدة للركاب بتكلفة تقديرية تقترب من 20 مليار جنيه تقريبا فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية.

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وزير النقل خلال جولته بالمترو
 

 وأفاد وزير النقل، أنه يتم تطوير 1089 كم نظم إشارات بتكلفة 17 مليار جنيه، وفق أحدث النظم العالمية فضلاً عن استكمال مشروعات تجديد البنية الأساسية واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات.

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وزير النقل فى المترو

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