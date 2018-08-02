صور..هروب سكان فرنسا وإسبانيا إلى الشواطئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

(رويترز)

أصدرت دول مطلة على البحر المتوسط تحذيرات من موجة حر شديد دفعت درجة الحرارة، اليوم الخميس، إلى 40 درجة مئوية فى أوروبا كما أدى تراجع منسوب المياه إلى الكشف عن ذخائر من الحرب العالمية الثانية فى نهر بألمانيا، فيما ولجأ العديدون فى فرنسا وإسبانيا إلى الشواطئ للهروب من حرارة الشمس.

وأصدرت إيطاليا تحذيرات حمراء وهى الأعلى على مقياس من ثلاثة مستويات وذلك بمناطق فى وسط وشمال البلاد شمل مدنا سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية.

وأعلنت البرتغال أن الحرارة قد تحطم أرقاما قياسيا فى الأيام المقبلة وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التى أودت بحياة 114 شخصا العام الماضى وهى كارثة أجبرت وزير الداخلية على الاستقالة.

وفى ولاية ساكسونيا انهالت بشرق ألمانيا حذرت الشرطة من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التى ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر إلبه منذ تسببت موجة الحر فى انخفاض كبير فى منسوب المياه.

وخلال أسابيع قليلة اكتشفت الشرطة 24 قطعة تعود للحرب العالمية الثانية ألقتها القوات الروسية والغربية والألمانية فى نهاية الصراع قرب المياه.



الأسبان يحتمون فى المظلات



الاستمتاع بالمياه فى فرنسا



الشواطئ فى فرنسا



جانب من الاستمتاع بالمياه فى فرنسا



جانب من شاطئ فى إسبانيا



جانب من شاطئ فى فرنسا



سكان فى إسبانيا يهربون إلى الشواطئ



شاطئ فى إسبانيا