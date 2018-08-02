صور..مدير أمن القاهرة يقود حملات برفع الإشغالات وتطهير شوارع العاصمة

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملة امنية موسعة استهدفت فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقوات أمن القاهرة، وإدارة شرطة المرافق، رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة ، والأسواق العشوائية بمناطق (الزيتون –بولاق – الزيتون- القاهرة الجديدة – الخليفة).

وأسفرت الحملات في مجال المرافق عن تنفيذ (405 إزالة إدارية وضبط 73 مخالفة إشغال طريق و 19بائع جائل ، و1 عربة مأكولات ، و1عدم حمل شهادة صحية ، و 5 محضر تلوث بيئة) .

وفي مجال المرور تم ضبط (2576كلبش ، 51 تعطيل حركة المرور ،709 سحب تراخيص ، 3902 مخالفات نموذج 125.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بشوارع العاصمة، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .