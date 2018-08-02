صور.. محافظ سوهاج: قناطر الطليحات فى حالة إنشائية سليمة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم معاينة قناطر الطليحات بنطاق مركز جهينة، موضحًا أنها فى حالة إنشائية سليمة مع وجود بعض التلفيات فى الدعامات الناتجة عن إزالة البوابات الحديدية، والتى يمكن معالجتها وترميمها، وذلك طبقًا لتقرير اللجنة التى تم تشكيلها من هيئة الآثار ومديرية الرى وإدارة المتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى بديوان المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لمعاينة حالة القناطر.

وأضاف المحافظ فى بيان له أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين للجنة، أن القناطر تحمل طابع معمارى فريد وذو قيمة تاريخية حضارية يرجع إنشائها إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى عهد الخديوى إسماعيل، تتكون من 16 بوابة قناطر أمامية بطول 80 مترا وارتفاع 8 أمتار.

ووجه "عبد المنعم" بسرعة إزالة الردم على الأجزاء المغمورة واستكشافها مرة أخرى بالتنسيق بين الوحدة المحلية وتفتيش رى طهطا، وإزالة كافة التعديات والمخالفات من هذه المنطقة ذات الطابع التاريخى المميز، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه القناطر كقيمة تراثية وقومية للمحافظة، ومخاطبة وزارة الآثار لضمها للهيئة وسرعة ترميمها.







