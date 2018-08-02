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صور.. محافظ سوهاج: رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:44 ص
صور.. محافظ سوهاج: رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا جانب من رفع القمامة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات مكبرة بمركز البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
ومن جانبه قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إنه تم القيام بحملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بالوحدات القروية ورفع كافة التراكمات والمخلفات، حيث تم رفع حوالى 150 طن مخلفات ونواتج تطهير ترعة نجع أبو ستيت بقرية أولاد عليو، وجارى متابعة أعمال النظافة والتجميل والعمل على تحقيق السيولة المرورية ورفع الاشغالات.
 
رفع 150 طن قمامة بالبلينا (1)
 

رفع 150 طن قمامة بالبلينا (2)
 

رفع 150 طن قمامة بالبلينا (3)
رفع 150 طن قمامة بالبلينا (3)

رفع 150 طن قمامة بالبلينا (4)
 

رفع 150 طن قمامة بالبلينا (5)
 
 

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