صور.. محافظ سوهاج: رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات مكبرة بمركز البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إنه تم القيام بحملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بالوحدات القروية ورفع كافة التراكمات والمخلفات، حيث تم رفع حوالى 150 طن مخلفات ونواتج تطهير ترعة نجع أبو ستيت بقرية أولاد عليو، وجارى متابعة أعمال النظافة والتجميل والعمل على تحقيق السيولة المرورية ورفع الاشغالات.