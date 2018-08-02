صور.. محافظ بنى سويف يتفقد "قافلة حياة" الطبية

بنى سويف :هانى فتحى

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف "قافلة حياة" الطبية، والتى تنظمها عشيرة الجوالة بكلية طب عين شمس للعام الـ 50 على التوالى على مستوى الجمهورية.

بدأت فكرة القافلة منذ عام 1969 واستهدفت توفير الكشف الطبى والعلاج للمناطق الأكثر احيتاجا خاصة بالقرى، ويشرف على تنفيذها مجموعة أطباء من هيئة التدريس بكلية طب عين شمس، فضلا عن تواجد مجموعة من الطلاب فى السنة النهائية بالكلية، وذلك فى منظومة متناغمة ومتكاملة هدفها واحد وهو خدمة المواطن البسيط.

حرص المهندس شريف حبيب، على تفقد القافلة وأقسامها الطبية والعلاجية والتى يعتبرها تجربة رائدة ومشرفة لا يفوت زيارتها دائما فى حالة تواجدها على أرض المحافظة، وبهدف الاطمئنان على سيرها وأن كافة التسهيلات مقدمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة، حيث تضم القافلة تخصصات : باطنة، جراحة، قلب، عظام، أطفال، رمد، أنف وأذن، جلدية، نساء وتوليد، ومعامل تحاليل فيروسات، فضلا عن أقسام التثقيف والتوعية، والتى تستهدف السيدات والأطفال لرفع الوعى الصحى والبيئى والأسرى لهم.

وأشاد المحافظ بالقافلة التى يمتد تاريخها لـ 50 سنة، قائلا أنها تجربة وعمل مجتمعى رائد، أهم ما يميزه استهداف دعم قطاع حيوى وهو الصحة الذى يتطلب تكاتف كل الأجهزة الرسمية والمجتمعية فى سبيل الدفع بتطويره إلى الأمام، بالإضافة إلى أن هذا العمل يعد مثالا واضحا ورائدا فى مجال خدمة المجتمع وترسيخ أخلاقيات الإنتماء للوطن والوفاء والعرفان بالجميل له ولمواطنيه ،حيث يشرف عليه وينفذه تطوعا مجموعة من الأساتذة والمعيدين والاستشاريين والطلاب بالجامعة مع تحمل مشقة السفر وأنهم يبيتون بجانب الأجهزة والأدوات الطبية والعلاجية، ويحولون المكان "مدرسة" الذى توفره لهم المحافظة إلى معسكر وخلايا طبية وعلاجية وتثقيفية كخلايا النحل تنفع الناس جميعا.

وأعرب محافظ بنى سويف عن خالص شكره لكافة القائمين على القافلة وجهودهم الرائعة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن البسيط فى المناطق النائية والقرى البعيدة، خاصة الطبيبات الفتيات اللاتى تحملن مشقة السفر وأثرن العمل المجتمعى، داعيا كافة كليات الطب بالجامعات بأن تحذو حذو كلية طب عين شمس وتقوم بتنفيذ هذه القافلة ، مطالبا بإتخاذ الإجراءات العملية والتنسييقية اللازمة والاستفادة من خبرات هذا المشروع الرائد.

ومن جابنه أكد النائب عبد الحكيم مسعود على أن قافلة عين شمس تعتبر نموذجا مشرفا لخدمة المجتمع، معربا عن شكره للمحافظ المهندس شريف حبيب لدعمه المتواصل للجهود المجتمعية لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن هذه القافلة اشتهرت بالمحافظة لحرص المحافظ على دعمها وتوثيقها وأنه نموذج ينبغى الإقتداء به، لافتا إلى أن النواب والمحافظ وكل مكونات الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى يعملون فى تناغم وشمول متميز، مرجعا سبب ذلك إلى منظومة العمل الحالية بالمحافظة والتى لا هدف لها إلا خدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأبدت النائبة نهى الحميلى إعجابها الشديد بالخدمات الطبية التى تقدمها القافلة للمواطنين البسطاء، مؤكدة على حرصها وكافة نواب المحافظة على التكاتف مع الجهاز التنفيذى تحت قيادة المحافظ المهندس شريف حبيب وبجانب جهود المجتمع المدنى من جمعيات أهلية ومتطوعين وقطاع خاص لتحقيق نقلة نوعية فى كل القطاعات الحيوية والتى تتعلق باحيتاجات المواطنين الأساسية.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولو القافلة من "كلية طب عين شمس" أن هذه القافلة تعد القافلة رقم 50 التى تنظمها الجوالة منذ نصف قرن، حيث يتم تقسيم مجموعة العمل القائمة على تنفيذها إلى فرق عمل يقوم كل فريق بدور محدد وواضح، ويوجد فريق للتوعية بالعادات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض وينقسم إلى مجموعتين عمل إحداهما للتوعية بالمنازل والأخرى لتوعية الأطفال بمقر المدرسة أثناء فترة القافلة، وفريق أخر يختص بالإعداد والتجهيز للقافلة قبل التنفيذ بخمسة أشهر.

وتم تدعيم القافلة أيضا بفريق الصيادلة المختص بتسليم الدواء وتوعية المريض بطريقة الاستعمال وفريق المعامل "دم، براز، بول" ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة من الأطباء أثناء عمليات الكشف على المواطنين، وذلك بخلاف فريق الأطباء من هيئة التدريس ونواب من مسشتفى الدمرداش علاوة على طلبة وطالبات كلية الطب بجامعة عين شمس، فضلاً عن فريق إعداد الكوادر والذى يتولى إعداد كوادر من المنطقة أو القرية التى يتم تنفيذ القافلة بها وذلك من خلال تدريب وتأهيل عدد من الشباب فيها على الإسعافات الأولية والقيام بقياسات السكر والضغط ومفاهيم العادات الصحية السليمة لضمان إستمرار تأثير القافلة بعد انتهائها.

وصرح الدكتور أحمد محمود مسؤول الأطباء بالقافلة أن تم الكشف فى 4 أيام على أكثر من 2000 مواطن، حيث تم إجراء تحاليل البول والدم والبراز لهم وصرف العلاج اللازم لحالاتهم المرضية , حيث تستهدف القافلة كافة سكان القرية وتوابعها والقرى القريبة منها، وتستمر القافلة أسبوع والتى بدأت يوم الإثنين الماضى وتنتهى الأحد القادم.

رافق المحافظ خلال جولته النائب عبدالحكيم مسعود، والنائبة نهى الحميلى عضوا مجلس النواب، والدكتور عبد الناصر حميد وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من قيادات مديرية الصحة ببنى سويف.

كما تفقد محافظ بنى سويف مصنعا يعمل فى مجال صناعة المخللات والتى يتم تصديرها للخارج تحت اسم صنع فى مصر، والذى يديره ويعمل به مجموعة من شباب المحافظة، حيث تعاونوا سويا للعمل فى المجال الانتاجى وصناعة مستقبلهم بأنفسهم، وتوفير فرص عمل أخرى لعدد من الفتيات والشباب.

وتجول المحافظ بالمصنع، وناقش الشباب فى فكرة المشروع وكيفية الترويج لمثل هذه الأعمال التى تساعد على تغيير بعض الثقافات المترسخة لدى الشباب بأن العمل فقط ينحصر فى وظيفة حكومية أو مشروع تقليدى استهلاكى والذى غالبا لا يدر دخلا مناسبا ولا يوفر مزيد من فرص العمل ولا يمكن صاحبه من أن يكون من رواد الأعمال وكبار المنتجين ورجال الأعمال المصدرين للخارج.

وأبدى المحافظ اعجابه ببعض الفتيات التى يعملن بالمصنع فى الأجازة الصيفية وهن طالبات جامعيات فى كليات فى مجالات متعددة، مؤكدا لهن على أنهن نماذج مشرفة لأسرهن ولوطنهن، مشددا على أنه سيقدم لمجموعة الشباب كل أوجه الدعم الممكن وفى اطار القانون.

رافق المحافظ خلال جولته النائب عبد الحكيم مسعود ،والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ورجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة حياة



محافظ بني سويف يزور مصنع للمخللات