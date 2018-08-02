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صور.. زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:48 م
صور.. زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة نلسون شاميسا
(رويترز)
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قال نلسون شاميسا زعيم المعارضة فى زيمبابوى، اليوم الخميس، إنه فاز بالانتخابات الرئاسية، وإن الرئيس امرسون منانجاجوا يعلم أنه خسر السباق وهذا هو سبب تأخر إعلان النتائج رسميا.

وحث شاميسا، زعيم حركة التغيير الديمقراطى فى أول ظهور علنى له بعد التصويت الذى جرى يوم الاثنين، أنصاره على الهدوء وانتظار احتفالات ضخمة بفوزه.

وأضاف شاميسا أنه ليس بوسعه إعطاء أى أرقام متعلقة بالنتائج لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

 

مؤتمر صحفى لزعيم المعارضة فى زيمبابوى
مؤتمر صحفى لزعيم المعارضة فى زيمبابوى

 

 

 


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