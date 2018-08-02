صور.. رفات جنود أمريكيين تصل لقاعدة بيرل هاربر قادمة من كوريا الشمالية

كتب عبد الوهاب الجندى

وصلت رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية 1950-1953، إلى قاعدة بيرل هاربر الأمريكية فى هاواى اليوم الخميس، بحضور، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفق صور وكالة الأنباء.

ومن المقرر أن تعيد كوريا الشمالية، 55 مجموعة من رفات الجنود الأمريكيين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن اتفاقية قمة سنغافورة التى عقدت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو الماضى.

وقتل أكثر من 35 ألف أمريكى فى شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال نحو 7700 منهم يعتبرون فى عداد المفقودين من بينهم 5300 فى كوريا الشمالية.

وفى الأعوام بين 1990 و2005 تمت إعادة 229 مجموعة من الرفات من كوريا الشمالية، إلا أن هذه العملية توقفت عندما تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب برنامج بيونج يانج النووي.



تحية التوابيت



توابيت الجنود الأمريكيين



نعش جندي أمريكى