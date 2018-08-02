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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:56 ص
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صور.. إدارة برج إيفل تقدم اعتذارا للسياح بسبب إغلاقه وإضراب العمال

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:11 ص
صور.. إدارة برج إيفل تقدم اعتذارا للسياح بسبب إغلاقه وإضراب العمال الزحام فى برج ايفل
كتب عبد الوهاب الجندى
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تقدمت إدارة برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، بالاعتذار للزوار والسياح، بسبب إغلاق البرج أمامهم منذ الساعة 16 مساءا بتوقيت فرنسا، نظرًا لإضراب العمال.

وكتبت إدارة البرج على صفحتها الرسمية بموقع تويتر موجهة رسالة لزوار البرج: نحن نعتذر بشدة عن الإزعاج، يرجى مراجعة صندوق البريد الخاص بك لمزيد من المعلومات".

وأضرب العاملون فى برج إيفل أمس الأربعاء، بسبب الطوابير الطويلة فى المزار السياحى الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذى أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحى.

برج إيفل
برج إيفل

 

تغريدة إدارة برج إيفل
تغريدة إدارة برج إيفل

 

طوابير برجل إيفل
طوابير برجل إيفل

 

 

 


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إغلاق برج إيفل فى باريس بعد إضراب العمال بسبب طوابير الزوار الطويلة

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