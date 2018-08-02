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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:14 م
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سقوط ونش يتسبب فى مصرع عامل بناء بالمحلة الكبرى

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:14 م
سقوط ونش يتسبب فى مصرع عامل بناء بالمحلة الكبرى جثه - صورة ارشيفية
الغربيه محمد طارق
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لقى عامل فى العقد الرابع من عمره مصرعه، بميدان الزراعة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بجراحه بسبب سقوط ونش عليه أثناء تأدية عمله.
 
كان تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه إخطارا من قسم أول بورود بلاغات من الأهالى تفيد بسقوط ونش يعمل بأحدى الأبراج بميدان الزراعة، بسبب تمزق السلك الخاص بوحدة الرفع مما أدى إلى مصرع "عارف محمد عبد الخالق" 45 سنة عامل بناءً فى الحال، حيث تم نقل الجثه إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية والتحقيق فى الواقعة. 
 
 
 
 
 

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