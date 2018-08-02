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سعر الدولار اليوم الخميس 2-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:02 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 2-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات الدولار
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات ختام الأسبوع، اليوم الخميس 2-8-2018 ، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، والتى شهد بها تراجعاً باستثناء البنك الأهلى المصرى، ولكن اليوم استقر سعر "الأخضر"  فى مختلف البنوك عند سعر ختام التعاملات، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.
 
وبلغ سعر الدولار المستقر فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات البنك الأهلى الآن، وهو ذات السعر الذى سجلته العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى على مدار تعاملات الأمس بالبنك المذكور.
 
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يصدر متوسط سعر العملات فى السوق المصرفى، جاء سعر الدولار اليوم الخميس 2 أغسطس 2018، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 

17.77  جنيه للشراء
17.87  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

17.82 جنيه للشراء
7.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع

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