زحام مرورى بكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين إثر حادث تصادم بين 4 سيارات

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أعلى عرب المحمدى بكوبرى أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من الجيزة الى مناطق شرق، كما وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى اﻷهرام فى الاتجاه من مناطق شرق إلى التحرير والجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ونتج عنه إصابة شخص.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.