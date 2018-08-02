روسيا تخطط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول "آسيان"

سنغافورة /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم تعزيز الشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى جميع المجالات.

وقال لافروف، فى كلمته التى ألقاها خلال الاجتماع الوزارى لروسيا ودول آسيان والتى نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "اليوم نود التفكير فى اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وآسيان وفقا للقرار الذى اتخذه زعماؤنا فى قمة سوتشى فى مايو 2016، ونحن نرحب بتنمية علاقاتنا مع آسيان فى جميع المجالات".

يشار إلى أن سنغافورة تستضيف اليوم اجتماع وزراء خارجية الآسيان بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية لكل من روسيا وآسيان، واليابان وآسيان، والصين وآسيان.

كما أنه من المقرر أن يعقد يوم السبت المقبل اجتماع وزراء خارجية قمة شرق أسيا والذى يضم دول الآسيان العشرة بالإضافة إلى روسيا وأستراليا والهند والصين ونيوزلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، كما ستعقد جلسة منتدى أمن آسيان الإقليمى فى نفس اليوم ومن المتوقع أن يحضره الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.