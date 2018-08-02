رئيس جمعية المراسلين الأجانب: مصر بها أكبر عدد من المراسلين بالمنطقة

كتب مصطفى السيد

قال فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر، إن الجمعية لا يوجد لها موقف سياسى من أى حزب وليس لنا رأى خاص، مضيفا: "عمرى ما قلت لاحد من المراسلين لماذا كتبت هذا التقرير وأعتقد أنه ليس من حقى مناقشة أحد فيما يكتبه".

وأضاف فولكهارد فيندفور خلال جلسة حوار ينظمها حزب المحافظين حول تأثير تأثير الإعلام على السياسة الداخلية والخارجية، أن مهتمة رئيس الجمعية المراسلين الأجانب توسيع الأفق المهنى ، متابعا : نهتم بكل ما يحدث في مصر والمنطقة ".

وأشار إلى أن مصر ما زالت تضم أكبر عدد من المراسلين الأجانب فى المنطقة".

ويحضر اللقاء عدد من كبير من المراسلين الأجانب بمصر، وعدد من قيادات الحزب.