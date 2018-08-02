رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس، حتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشد الركاب المسافرين، فى إظهار البطاقة الشخصية خلال الحجز أمام شباك التذاكر لتسجيل البيانات ، حفاظًا على حقوقهم.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد ، أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًا (مكيفة ومميزة)، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 15/8/2017 حتى 31/8/2018، باجمالى عدد 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافى .

وتشمل القطارات الإضافية عدد 8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

•2 قطار مكيف رقم 1934 / 1935 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

• 2 قطار مكيف رقم 1936 / 1937 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مكيف رقم 1938 / 1939 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مكيف رقم 1940 / 1941 مكيف بين الإسكندرية/ أسوان وبالعكس.

بالإضافة إلى 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة / الإسكندرية وبالعكس.

و 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

أولاً : تشغيل (4) قطارات بعربات مميزة إضافية من القاهرة/أسوان وبالعكس تشمل:

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2202 / 2203 بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2204 / 2205 بين القاهرة/ أسوان وبالعكس.

ثانيًا : تشغيل (8) قطارات بعربات مميزة/ إضافية لأهالي النوبة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان وبالعكس تشمل:

• 2 قطار خاص رقم (1) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• 2 قطار خاص رقم (2) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• 2 قطار خاص رقم (3) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• 2 قطار خاص رقم (4) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

ثالثًا: تشغيل (2) قطار خاص لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

رابعًا: تشغيل (2) قطار خاص للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.