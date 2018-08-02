ديفينس نيوز: فرنسا تسعى لتخفيف قيود أمريكا على صادرات أسلحتها

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "Defense News" المعنى بأخبار الدفاع فى العالم، إن فرنسا تسعى لتخفيض اعتمادها على الموافقة الأمريكية على صادرات الأسلحة الفرنسية مع تعليق واشنطن تصريحها بالموافقة لوجود مكون أمريكى فى بعض عتادها وطائراتها العسكرية.

وكانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلى، قد قالت أمام لجنة الدفاع الوطنى والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسى الشهر الماضى "إنه صحيح أننا نعتمد على هذه الآلية الخاصة بالتعامل الأمريكى الدولى فى تنظيمات السلاح"، مضيفة "نحن تحت رحمة الأمريكيين عندما يكون هناك مخاوف بعتادنا".

وأضافت أن فرنسا تفتقد الوسائل لتحقيق الاستقلالية التامة عن الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تبحث عن طرق لتعزيز استقلاليتنا.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد سعى لإقناع نظيره الأمريكى دونالد ترامب لتقديم التصريح بالموافقة على مكون صواريخ كروز خلال الزيارة التى قام بها الأول لواشنطن فى أبريل الماضى، بحسب ما أفاد مصدر بالدفاع الفرنسى رفض الكشف عن هويته.

وأشار المصدر إلى أن ترامب أوصى بأن يتحدث الخبراء الفرنسيون مع نظرائهم الأمريكيين للعمل على هذه المسألة، لكن لم يتم حل الأمر.