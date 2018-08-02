خلال 24 ساعة.. ضبط 9382 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 737 حكما

محمود عبد الراضى __ دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 9382 قضية وتنفيذ 737 حكم حبس جزئى.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعه في مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط 9382 قضية متنوعة 9367 قضية سرقة تيار كهربائى و15 قضية مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال ضبط تحصيل الغرامات تم ضبط 8057 قضية متنوعه منها 8048 قضية سرقة تيار كهربائى و 9 قضايا مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تنفيذ الاحكام " سرقات التيار الكهربائى، تم تنفيذ 737حكم حبس جزئى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.