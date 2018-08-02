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حبس سائق شرع فى قتل بائع شاي بعد وصلة مزاح بأبو النمرس

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:56 م
حبس سائق شرع فى قتل بائع شاي بعد وصلة مزاح بأبو النمرس حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالشروع فى قتل بائع شاى بأبو النمرس، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، فضلاً عن تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم "أ.ع" ويعمل سائق والمجنى عليه "م.ب" بائع شاي بعد وصلة مزاح، سدد خلالها الاول للثانى طعنة نافذة من أداة حادة (قطعة زجاج)، أسفرت عن إصابته بجروح غائر فى البطن.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرسن بلاغا يفيد بإصابة بائع شاي بجرح نافذ بالبطن نتيجة الاعتداء عليه بكسر زجاجة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


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