video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس أشقاء مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:25 م
حبس أشقاء مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها حبس - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أمر عبد الله السماحى مدير نيابة منية النصر، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس ثلاثة من أشقاء مستريح الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة تلقى أموال من الجمهور واستثماره بدون قيد للشركة بهيئة الاستثمار والامتناع عن سدادهم.

والمتهمون هم  كلا من السيد ع أ  ، وشقيقة محمد ، وشقيقتهما فاطمة، وذلك بعدما تقدم أهالى مركز منية النصر ببلاغات ضدهم تفيد بتلقيهم أموال بحجة  تشغيلها ومقابل أرباح شهرية وصلت إلى ٤٠٪ .

 
يذكر أن النيابة أمرت بضبط شقيق المتهمين الهارب والمتهم بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط مستريح جديد استولى على 20 مليون جنيه من الأهالى

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مستريح الدقهلية




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة