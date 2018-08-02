حبس أشقاء مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها

أمر عبد الله السماحى مدير نيابة منية النصر، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس ثلاثة من أشقاء مستريح الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة تلقى أموال من الجمهور واستثماره بدون قيد للشركة بهيئة الاستثمار والامتناع عن سدادهم.

والمتهمون هم كلا من السيد ع أ ، وشقيقة محمد ، وشقيقتهما فاطمة، وذلك بعدما تقدم أهالى مركز منية النصر ببلاغات ضدهم تفيد بتلقيهم أموال بحجة تشغيلها ومقابل أرباح شهرية وصلت إلى ٤٠٪ .

يذكر أن النيابة أمرت بضبط شقيق المتهمين الهارب والمتهم بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين .