تقارير إعلامية: محمد محسوب متزوج من إيطالية ويحمل جنسية زوجته

كتب فاطمة شوقى – أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان محمد محسوب يحمل الجنسية الإيطالية لأنه متزوج من سيدة إيطالية، موضحة أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض عليه صباح أمس الأربعاء بعد دخوله البلاد.

وقالت صحيفة "لا سولوثيا" الإيطالية فى تقرير لها، اليوم، الخميس، أن محمد محسوب تم اعتقاله فى مدينة كاتانيا التى تقع فى جنوب إيطاليا بتهمة الاحتيال ضد إحدى الشركات.

كانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان محمد محسوب فى مدينة كاتانيا الواقعة جنوب إيطاليا، وذلك على خلفية طلب السلطات المصرية تسليم الأخير الصادرة بحقه أحكام جنائية.

وأدرج الإنتربول القيادى الإخوانى محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية فى عهد الإخوان على القائمة الحمراء بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودى إبان عهد الإخوان، وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول لإدراجه على القائمة الحمراء، الأمر الذى استجابت له الشرطة الدولية، وأدرجت اسمه على القائمة الحمراء.

كان مصدر دبلوماسى أن الإنتربول الدولى سيتولى عملية تسليم وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان، محمد محسوب، مؤكدا أن الأخير سيتم عرضه على قاضى إيطالى للنظر فى الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصرى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاء الإيطالى سيبحث الأحكام الصادرة ضد محمد محسوب وطبيعة القضايا المتهم بها، موضحا أن صدور أحكام ضد محمد محسوب فى قضايا جنائية وارتكابه مخالفات قانونية ترجح فرضية تسليم السلطات الإيطالية للهارب محمد محسوب.

وقال المصدر إن عملية تسليم محمد محسوب قد تستغرق وقتا كبيرا بسبب الإجراءات التى يتخذها الإنتربول الدولى لدراسة الأحكام الصادرة ضد المطلوب تسليمهم على ذمة أحكام صادرة بحقهم، مؤكدا أن قواعد الإنتربول الدولى تقضى بتسليم المتهمين الهاربين الصادر بحقهم نشرة دولية لتسليمهم إلى دولهم.