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تفاصيل جديدة فى اتهام مدير فرع شركة بتسهيل سرقتها بالهرم

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:00 ص
تفاصيل جديدة فى اتهام مدير فرع شركة بتسهيل سرقتها بالهرم مديرية أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام مدير فرع إحدى شركات الاتصالات بالجيزة بتسهيل سرقة الشركة لــ٤ متهمين من شركائه وادعائه تعرضها للسرقة بالإكراه.

وتنتظر النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تمهيدًا لاستدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات لمناقشته باعتباره شاهد إثبات، ولإعداد أدلة الثبوت وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، مستندةً إلى اعترافاتهم فى التحقيقات.

واعترف المتهم الأول "سامح.ع.م"، مدير فرع الشركة باختلاقه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واعترف بسابقة اختلاسه 56 ألف جنيه من عهدة المحل، وأنه اتفق مع أصدقائه "بشوى.ه.س" 24 سنة موظف و"مارك.م.م" 21 سنة، و"شادى.أ.ع" 20 سنة، و"عبدالله.أ.ا" 21 سنة، على الحضور للمحل والاستيلاء على المسروقات خشية افتضاح أمر اختلاسه للمبلغ المالى.

وتحفظت النيابة على (7) هواتف محمول، وإكسسوارات بحوالى 30 ألف جنيه، وكروت شحن بحوالى 10 آلاف جنيه، مبلغ 9000 جنيه، وطبنجة صوت، تم ضبطهم بحوزة المتهمين، واعترف المتهمون بإنفاقهم مبلغ 2000 جنيه من المبلغ المستولى عليه.


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