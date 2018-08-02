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الخميس، 02 أغسطس 2018 02:18 م
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تحصين 237 ألفا و800 رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:38 م
تحصين 237 ألفا و800 رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ تحصين ماشيه -ارشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من تحصين 237 ألفا و800 رأس ماشية ، بمدن وقرى المحافظة من مرض الجلد العقدى الذى انتشر فى عدد من المحافظات.

 

ولم ترصد مديرية الزراعة أو مديرية الطب البيطرى أو الأجهزة الرقابية أى إصابات بالمرض بين الماشية، كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من مكافحة 270 كلب ضال .

 

قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل ، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 245 ألف رأس ماشية " أبقار ، ماعز ، أغنام " ، بدءا من يوم 20 يونيو الماضى ، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 237 ألفا و800 رأس ماشية رأس ماشية ، مؤكداً أن المحافظة خاليه تماماً من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى ، مشيراً إلى أن حملات الطب البيطرى تمكنت من مكافحة 270 كلب بقرى مركزى بلطيم ومطوبس.

وقال أبو إسماعيل ، لـ "اليوم السابع " ، قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض ، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس ، ويسبب فيروس التهاب الجلد العقدى ، وينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدار متصاعد لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن ،وكذلك العقم والإجهاض.

 


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