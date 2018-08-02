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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:12 م
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تحرير 2201 مخالفة مرورية وضبط 755 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:52 ص
تحرير 2201 مخالفة مرورية وضبط 755 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة حملة أمنية - صورة رشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 755 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 2201 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 277 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "عبد العاطى .ط.ز." 47 سنة صاحب ثلاجة زويل لحفظ المواد الغذائيه لحيازته وتخزينه جبنه بيضاء مدون عليها منتجات أولاد صالح منتهية الصلاحية تم ضبط كمية 900 كيلو جبنة بيضاء، "يسرى .ي.ا" 42 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته كمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم.
 
كما تم ضبط "محمد .ش.ح" 42 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة المحطه من مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين إستيلائه وتصرفه فى كمية 550 لتر سولار "محمد .ع.ع" 42 سنة صاحب مخزن توزيع مواد غذائية لإدارته المخزن بدون الحصول على تراخيص من الجهات وحيازة وعرضه للبيع شيبس مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وتم ضبط عدد 3600 كيس شيبس.
 
وتم ضبط 24 قضية متنوعة، عـدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمة، بيع بأزيد من السعر المقرر.
 
 
 

 


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