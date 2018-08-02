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الخميس، 02 أغسطس 2018 04:30 م
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بوتين يعقد اجتماعا للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:42 م
بوتين يعقد اجتماعا للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى بوتين
موسكو (أ ش أ)
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عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، جلسة عمل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى، بحث خلالها نتائج الاتصالات التى جرت مؤخرا فى إطار قمة (بريكس) فى جنوب أفريقيا.

وذكر صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين، أن الجلسة جرى خلالها مناقشة الاتصالات الدولية للرئيس الروسى مع قادة الدول الأعضاء فى منظمة (بريكس)، والاتصالات التى جرت على هامش القمة مع زعماء الدول التى حضرت.

وأضاف الكرملين أن بوتن بحث أيضا - خلال الاجتماع - قضايا الساعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى روسيا.

 


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