بوتين يعقد اجتماعا للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى

موسكو (أ ش أ)

عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، جلسة عمل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى، بحث خلالها نتائج الاتصالات التى جرت مؤخرا فى إطار قمة (بريكس) فى جنوب أفريقيا.

وذكر صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين، أن الجلسة جرى خلالها مناقشة الاتصالات الدولية للرئيس الروسى مع قادة الدول الأعضاء فى منظمة (بريكس)، والاتصالات التى جرت على هامش القمة مع زعماء الدول التى حضرت.

وأضاف الكرملين أن بوتن بحث أيضا - خلال الاجتماع - قضايا الساعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى روسيا.