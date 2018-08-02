برلوسكوني يؤكد تحالفه مع سالفينى.. ويؤكد: خلافنا تبادل كلامى عادى

أ ف ب

أكد سيلفيو برلوسكونى، الذى عارض الاربعاء حليفه السابق من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني حول رئاسة شبكة راى، مساء الأربعاء أن تحالفهما لا يزال صامدا وأدان المحاولات لـ"شيطنة" وزير الداخلية الجديد.

وأضاف برلوسكونى مساء الاربعاء فى حديث صحفى أن إئتلاف اليمين حول حزبه فورتسا إيطاليا والرابطة بزعامة سالفينى "قائم بالنسبة لى وسيبقى قائما" معتبرا أن الحكومة الإئتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم (شعبويون) لن تدوم.

وكان سالفينى قام صباح الاربعاء بـ"زيارة مجاملة" لبرلوسكونى لكنه بعد ذلك غضب لمعارضة فورتسا إيطاليا حول رئاسة شبكة راى منتقدا "خيار هذا الحزب لمنع التغيير" مذكرا بأن حزبه يتصدر إستطلاعات للرأى فى حين أن حزب برلوسكونى يتراجع.

وقال برلوسكونى "إنه تبادل كلامى عادى بين حلفاء". وتابع "الرابطة معروفة بإستخدام لهجة حادة لكن التغيير الحقيقى الذى نرغب فيه نحن وهم ليس بالتأكيد ما ترغب به حركة خمس نجوم. إنه تغيير ينص على ضرائب أقل وبيروقراطية أقل".

كما رفض برلوسكوني إدانة إستفزازات سالفينى الذى يتهمه اليسار بأنه ينمى مشاعر الكراهية للأجانب فى البلاد.

وأضاف "يمكن أيضا أن تكون هناك خلافات بين حلفاء : لهجة سالفينى ليست لهجتى ومضمون خطاباتنا يختلف تماما. لكنني لا اؤيد أيضا شيطنة سالفينى لأنه ليس عنصريا ولا خصما للديموقراطية".