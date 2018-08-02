اليوم.. محافظ بورسعيد يفتتح حديقة المسلة بميدان الشهداء

بورسعيد - السيد فلاح

يفتتح فى الثامنة مساء اليوم الخميس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حديقة المسلة بميدان الشهداء بعد تطويرها، ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتى أطلقها الغضبان.

وقال اللواء عادل الغضبان إن عملية تطوير حديقة المسلة شملت إنشاء بانوراما عظيمة تحكى قصة كفاح بورسعيد، ووضعت لمسة جمالية على الحديقة التى نسعى لجعلها مزارًا سياحيًا تاريخيًا يليق بها وبمكانتها فى قلوب البورسعيدية.

وتعتبر حديقة المسلة من أهم حدائق بورسعيد وأقدمها وجزء من تاريخ المدينة الباسلة، وقد شهدت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر، لبورسعيد فى أعياد النصر، كما كانت شاهدا على ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبها النصب التذكارى للشهداء.

وتقع حديقة المسلة أمام ديوان عام محافظة بورسعيد ومديرية الأمن، فى أهم منطقة استراتيجية فى المحافظة، وتعتبر لسان حال المحافظة فى كل الأحداث السياسية والاجتماعية التى شهدتها المحافظة.

وحديقة المسلة على مساحة 34610م2 وتمتد أطرافها من أمام محكمة بورسعيد الابتدائية حتى ديوان عام المحافظة من الجهة الثانية والغرفة التجارية ببورسعيد، كما يقع فى حديقة المسلة نصب الشهيد.