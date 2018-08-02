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اليوم.. فتح معامل التنسيق بالجامعات لخدمة طلاب تقليل الاغتراب بالمجان

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:00 ص
اليوم.. فتح معامل التنسيق بالجامعات لخدمة طلاب تقليل الاغتراب بالمجان تنسيق الجامعات - صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تستقبل معامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق على مستوى جامعات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الذين يرغبون فى التقدم بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى؛ لإجراء هذه التحويلات بالمجان.

 

من جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تقليل الاغتراب لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة بدأ منذ أمس وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 من أغسطس، موضحًا أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل، وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.


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