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النيابة تواجه "توربينى بدر" بتقرير الطب الشرعى لـ3 أطفال

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:00 ص
النيابة تواجه "توربينى بدر" بتقرير الطب الشرعى لـ3 أطفال اغتصاب الاطفال - ارشيفيه
كتب أحمد حسنى
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تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال تحت تهديد السلاح، كما تواجه النيابة المتهم بتقرير الطب الشرعى الخاص بالأطفال.

وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعى لـ3 أطفال فى واقعة تعرضهم للاغتصاب من قبل مسن يدعى "جابر.ف".

وأوضح التقرير الذى تسلمته النيابة، عن وجود تعدٍ جنسى على الأطفال وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد ورود بلاغات لقسم بدر من أسر الأطفال تفيد اغتصاب المسن للأطفال داخل شقته.

وكشف المصدر عن أن النيابة تواصل التحقيق فى الواقعة بعد استلام تقريرى الطب الشرعى وتحريات المباحث لإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

وأنكر المتهم الواقعة وأنه فوجئ بالقبض عليه على إثر ادعاء الأطفال عليه بالتعدى وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة جددت حبس المتهم 15 يومًا، وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على توربينى مسن متهم باغتصاب 3 أطفال تحت تهديد السلاح داخل شقته بمدينة بدر.

كان قد تلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر مفاده قيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى جابر.ف، 70 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم داخل شقته وألقى القبض على المتهم.


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ننشر تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب "توربينى بدر" لـ 3 أطفال

توربينى بدر

اغتصاب الاطفال

نيابة القاهرة الجديدة

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