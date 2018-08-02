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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:57 م
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بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع..

المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 15800 نقطة.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:56 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 15800 نقطة.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 173 مليون ورقة مالية بقيمة 913 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.76% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.03%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.71%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 26.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 185.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.2 مليون جنيه، 227.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 15806 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 15722 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.
 
 

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