الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

الفاتيكان /أ ش أ/

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس وجه خطابا للأساقفة بشأن إدخال تغيير على التعاليم الكنسية الخاصة بالعقيدة الكاثوليكية فيما يخص عقوبة الإعدام، ليصبح الإعدام "مرفوضا" فى الكاثوليكية.

وذكر الفاتيكان - فى بيان أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - "لطالما كانت عقوبة الإعدام تعتبر ردا مناسبا لجرائم بعينها، إلا أنه أصبح هناك وعى متزايد بأن كرامة المرء لا تفقد حتى بعد ارتكاب جرائم بالغة الخطورة"، مبينا أن هناك أنظمة احتجاز أكثر كفاءة تم تطويرها لضمان حماية المواطنين، من دون أن تحرم بشكل نهائى المدانين من فرصة التكفير عن الخطايا.

وخلص الفاتيكان إلى أن التعاليم الجديدة للكنيسة بهذا الصدد تنص على أن "عقوبة الإعدام مرفوضة لأنها اعتداء على حرمة الإنسان وكرامته"، مضيفا أن الكنيسة ستعمل على إلغاء العقوبة فى جميع أنحاء العالم.