العثور على جثة لمهندس متحللة بشقته بجمصة فى الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية على جثة مهندس داخل شقته بمنطقة أبو سنبل وذلك بعد إبلاغ الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من الشقة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد "سامح أبو سديرة" مأمور القسم، انبعاث رائحة كريهه من أحد الشقق السكنية بمنطقة أبو سنبل دائرة القسم.

وانتقل الرائد إسلام صقر رئيس وحده مباحث جمصة والنقيب" ماجد الشامى" معاون مباحث القسم، وتبين أن هناك جثة متحللة لرجل خمسينى يقيم بمفرده منذ أيام لشخص يدعى "يوسف السيد محمد سمك "58 عاما-مهندس مدنى-ومقيم عمارة أكتوبر بالجيزة وله محل إقامة آخر بالعقار رقم 86 أبو سنبل بجمصة عثر على جثته مسجاة على السرير بغرفة النوم، بحاله تعفن .

وبسوال صاحب البلاغ " احمد ا. ل." 42عاما -مقيم بنفس العقار أقر بذات المضمون .

وبمناظرتها بمعرفه مفتش الصحه أفاد أنه لايمكن الجزم بسبب الوفاه وان الوفاه منذ 6ايام وأوصى بعرض الجثه على الطب الشرعي، وتم نقل الجثة ووضعها بثلاجة مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و أخطرت النيابة للتحقيق