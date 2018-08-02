الصين و"آسيان" تتوصلان إلى مسودة لمدونة قواعد سلوك فى بحر الصين الجنوبي

بكين /أ ش أ/

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانغ يي، أن الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) توصلا إلى مسودة نص لمدونة قواعد السلوك فى بحر الصين الجنوبى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الصينى مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى سنغافورة.

وقال "وانغ يي" -وفقا لوسائل إعلام صينية- أن مسودة مدونة قواعد السلوك ستكون الأساس لأى مفاوضات مستقبلية بين الجانبين.

وتطالب ماليزيا وتايوان وبروناى وفيتنام والفلبين بالسيادة على بعض أو كل بحر الصين الجنوبى وجزره وشعابه المرجانية.