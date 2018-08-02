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الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:43 م
الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، وفاة أول حاج بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، نتيجة أزمة قلبية حادة أدت الى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.
 
 
وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج يدعى جلال سعد محمد مرزوق، يبلغ من العمر 56 عام، من محافظة الغربية، وهو يتبع حج قرعة الداخلية، لافتاً الى انه أثناء أدائة مناسك العمرة اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله الى المستشفى، وتوفي هناك.
 
 
وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.

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