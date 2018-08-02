الشباب والرياضة تنظم 4 سباقات بمهرجان "المنيا شعب واعد "

فريق المحافظات

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، 4 سباقات علي هامش مهرجان المنيا شعب واعد، والمقرر إقامته خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك بهدف استثمار أوقات الفراغ ونشر ثقافة الرياضة من أجل الصحة ، وخلق جيل من الأصحاء، وتسليط الضوء علي اثار محافظة المنيا.

وقال مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن المهرجان سيتضمن مسيرة للمرأة والفتيات تنطلق من نادي الشباب وحتي نادي المنيا الرياضي بعدد 200مشاركة، وسباق الجري للشباب من الملعب المفتوح بكورنيش النيل وحتي نادي المنيا الرياضي بعدد 200 مشارك، وكذلك سباق دراجات للشباب من المنطقة الآثرية بتونا الجبل حتي مركز شباب تونا الجبل بعدد 100 مشاركة، ومسيرة للشباب وكبار السن من المنطقة الآثرية بالبهنسا وحتي مركز شباب البهنسا بعدد 200 مشارك.