السيطرة على حريق بمنزل بقرية دراجيل نتيجة ماس كهربائى فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية دراجيل - دائرة المركز، بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بحجرة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين مشيدا بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقوف بالأخشاب على مساحة 90 متر تقريبا ملك " م .م. ا' 47 " عاما ومقيم بذات الناحية ، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات إحتراق ( بعض الأثاثات بالحجرة ).

وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ، ونفى الشبهة الجنائية ، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4151 إداري مركز الشهداء لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.