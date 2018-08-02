video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمنزل بقرية دراجيل نتيجة ماس كهربائى فى المنوفية

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:46 ص
السيطرة على حريق بمنزل بقرية دراجيل نتيجة ماس كهربائى فى المنوفية حريق -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية دراجيل - دائرة المركز، بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بحجرة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين مشيدا بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقوف بالأخشاب على مساحة 90 متر تقريبا ملك " م .م. ا' 47 " عاما ومقيم بذات الناحية ، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات إحتراق ( بعض الأثاثات بالحجرة  ).
 
وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ، ونفى الشبهة الجنائية ، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  4151  إداري مركز  الشهداء لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة. 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شب بمحطة بنزين فى الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مركز الشهداء




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة