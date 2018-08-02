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السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:00 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجدول التشغيل اليومى، مع غلق كافة منافذ الحجز الخارجية واقتصار الحجز على شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات الرئيسية، حيث يبدأ اليوم الخميس الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 16 أغسطس الجارى الموافق 5 ذو الحجة.

 

كما تبدأ هيئة السكة الحديد غدًا الجمعة، طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، والسبت بعد غدٍ سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

 

وتطرح هيئة السكة الحديد يوم الاثنين المقبل للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة، حيث سيتم حجز 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومى.


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عيد الاضحى

حجز تذاكر العيد

تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات




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