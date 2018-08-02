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الرئيس يكرم أوائل "الصف المتطوعين" ويمنحهم نوط الواجب العسكرى

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:19 ص
الرئيس يكرم أوائل "الصف المتطوعين" ويمنحهم نوط الواجب العسكرى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تكريمه الطلبة
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على منح أوائل خريجى الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين، نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائهم وواجباتهم.

وكرم الرئيس خلال احتفالية تخريج الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين، بمعهد ضباط الصف المعلمين، بمدنية التل الكبير، وهم رقيب مقاتل تحت الاختبار محمود محمد أحمد صالح، وعريف مقاتل تحت الاختبار عباس بدوى من قوات حرس الحدود، وعريف مقاتل تحت الاختبار شريف عبد المنعم صالح، وعريف مقاتل تحت الاختبار محمود مبارك من القوات البحرية، ورقيب مقاتل تحت الاختبار محمود عثمان من القوات الجوية، وعريف مقاتل تحت الاختبار أحمد عبد الحليم من قوات الدفاع الجوى.

 

 

 


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