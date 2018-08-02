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"الخارجية": ننسق مع الجهات القضائية بشأن متابعة موقف المتهم الهارب محمد محسوب

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:48 م
"الخارجية": ننسق مع الجهات القضائية بشأن متابعة موقف المتهم الهارب محمد محسوب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية فى روما تلقت اليوم الخميس، إخطارًا شفهيًا من قبل السلطات الإيطالية، بأنها ألقت القبض على المتهم الإخوانى الهارب محمد محسوب، والذى شغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقا، وذلك بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الانتربول الدولى تعميم مذكرة للقبض على المتهم على كافة الدول، كما تضمن الإخطار أن السلطات الإيطالية تدرس حاليا الوضع القانونى للمتهم فى ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.

وكشف أبو زيد عن أن السفارة المصرية فى روما تلقت اتصالا لاحقا من الخارجية الإيطالية، يفيد بأن المتهم قد تم الإفراج عنه لكونه يحمل الجنسية الإيطالية منذ عام 2016 نظرا لزواجه من سيدة إيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت على أنها سوف تنظر فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الجهات القضائية المصرية.  

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الوزارة سوف تتابع عبر السفارة المصرية فى روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافى الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.


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