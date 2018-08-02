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الحزب الحاكم بالسودان يعلن إطلاق مبادرات مجتمعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:37 م
الحزب الحاكم بالسودان يعلن إطلاق مبادرات مجتمعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أعلنت قيادة هيئة شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، فى اجتماعها برئاسة الرئيس عمر البشير، عن إطلاق مبادرات مجتمعية كبرى لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يقودها قيادات الحزب بالمركز والولايات .

بحث الاجتماع -الذى عقد اليوم الخميس بالمركز العام للحزب بالخرطوم- تفعيل دور الشورى القومية ومجالس الشورى بالولايات، فى قيادة المبادرات المجتمعية وعكس الإنجازات التى حققها الحزب فى الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع -بحسب بيان صحفى عن هيئة الشورى- علاقة الشورى والقطاعات المتخصصة وأهمية التنسيق المشترك لإبراز الصورة الكلية للجهود التى يبذلها الحزب فى الأداء السياسى والاقتصادى والاجتماعى .

وحول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قررت الهيئة إطلاق نفير تقوده قيادات الحزب والمجتمع، بالاستفادة من الموارد الكبيرة التى يزخر بها السودان، للخروج من الأزمة الراهنة.

وأثنى الرئيس السودانى، رئيس الحزب، على الحراك الكبير الذى تقوده الشورى فى المركز والولايات فى إطار القيام بدورها الحزبى.

 


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