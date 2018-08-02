الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تقود مؤشر نيكى للانخفاض

(رويترز)

تراجع المؤشر نيكى القياسى للأسهم اليابانية اليوم الخميس، من أعلى مستوى فى نحو أسبوعين والذى بلغه فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأسهم الصينية بحدة بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما أضر بمعنويات المستثمرين.

وانخفض نيكى 1.03 % ليغلق عند 22512.53 نقطة.

وتسارع هبوط المؤشر اليابانى بعد انخفاض الأسهم الصينية مع عودة الحرب التجارية إلى بؤرة الاهتمام بعد أن اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على وارادات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وانخفضت أسهم كوماتسو لإنتاج الآلات الصناعية، والتى تحصل على إيرادات كبيرة من الصين 3.66 %.

وهبطت أسهم كابو للصلب 9.6 % بعد أن أظهرت نتائج أعمال ثالث أكبر شركة لإنتاج الصلب فى اليابان انخفاض أرباحها 55 % فى الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو مع تضرر أرباحها من فضيحة تلاعب فى البيانات.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.59%. وارتفع مؤشر القطاع 2.8% أمس الأربعاء مع تحسن آفاق ربحية البنوك جراء ارتفاع أسعار الفائدة فى الأجل الطويل فى اليابان.

ومن بين الرابحين كونيكا مينولتا التى ارتفعت أسهمها 3.66% بعد أن رفعت الشركة العاملة فى تصنيع الطابعات والأجهزة البصرية توقعاتها للأرباح التشغيلية فى السنة المالية حتى مارس 2019 إلى 62 مليار ين (555 مليون دولار) من 60 مليار ين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1752.09 نقطة. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو عدا واحدا على انخفاض.