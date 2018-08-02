الجارديان: جدل واسع فى لندن بعد تقارير عن تقديم ألمانيا صفقة خروج مبهمة

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الجدل الذى أثارته تقارير تفيد بأن ألمانيا على استعداد لتقديم صفقة خروج "مبهمة" لرئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى بهدف منع المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق خروج، وقالت إن هذه التقارير أشعلت غضب الناشطين المناهضين للبريكست فى المملكة المتحدة، ودفعت مصادر ألمانية لنفيها.

وتركز حملة "الشعب يصوت"، التى تدعمها مجموعات بارزة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، على الدعوة لإجراء استفتاء ثانٍ حول مغادرة الاتحاد الأوروبى. وحذرت من ما وصفته بـ "بريكست أعمى"، وفى نقد نادر للمفوضية الأوروبية قالت الحملة إنه لا ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يعرض على "ماى" اتفاقا لحفظ ماء الوجه يتم فيه تأجيل العديد من القضايا الرئيسية للتفاوض خلال الفترة الانتقالية بعدما تغادر المملكة المتحدة التكتل الأوروبى بشكل قانونى.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض المخاوف بين صفوف المؤيدين للبقاء حيال تقديم مفاوض البريكست ميشيل بارنييه، مستعد لتقديم هذا العرض إذا حصل على تأييد ألمانيا وفرنسا، على أساس أن غالبية زعماء الاتحاد الأوروبى يخشون من احتمال عدم حدوث صفقة. كما أن هناك أيضا قلق من أن تفاصيل العلاقة المستقبلية لا يمكن التفاوض عليها فى الوقت القصير المتاح.