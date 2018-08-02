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التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:44 ص
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة البت فى طلبات الإلتحاق بالصف الأول الابتدائى بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عن طريق المدارس حتى 7 أغسطس الجارى، حيث عممت الوزارة  خطابا للمديريات التعليمية أكدت فيه على ضرورة مد الفترة حتى 7 أغسطس.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه على المديريات والمدارس سرعة البت فى الطلبات المقدمة من ولى الأمر وتسجيل الملفات المستوفاه التى تعسر ولى الأمر فى تسجيلها خلال الفترة المحددة على أن يتم متابعة الموقف من خلال موقع الوزارة.

 

وأوضحت أن السبب هو تدنى نسبة التسجيل فى طلبات الإلتحاق بالصف الأول الابتدائى عن طريق المدارس.

 


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البت فى طلبات الالتحاق بالصف الاول الابتدائى

التربية والتعليم

التعليم فى مصر

الصف الاول الابتدائى




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