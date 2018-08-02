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الخميس، 02 أغسطس 2018 07:31 م
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البنك الدولى يبحث تطوير الشراكة مع اليمن

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:07 م
البنك الدولى يبحث تطوير الشراكة مع اليمن جانب من اللقاء
إيمان حنا
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بحث وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور محمد سعيد السعدى، اليوم الخميس، بالقاهرة مع المدير القطرى للبنك الدولى فى اليمن رجاء قطان، محفظة المشاريع الممولة من البنك حاليا والمستقبلية والقضايا المتصلة بتطوير الشراكة القطرية للمرحلة القادمة بما يخدم الأهداف المشتركة فى عملية إعادة الأعمار والتعافى الاقتصادى.

وجرى مناقشة استكمال الجهود المشتركة بين البنك واليمن فى إنجاز المرحلة الثالثة من التقييم الديناميكى للأضرار والاحتياجات التى خلفتها الحرب وخطة البنك لإعادة الإعمار ومشاريع الخدمات الحضرية المتكاملة و الطارئة المتعلقة بإعادة الإعمار.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى، أهمية إسهام البنك الدولى فى مساعدة اليمن على تلبية استحقاقات المرحلة القادمة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون الثنائى مع البنك الدولى.

ومن جهتها، جددت المسئولة الدولية التأكيد على مواصلة البنك فى تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا فى علاقات التعاون الثنائية بين البنك واليمن.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاورى، والوكيل المساعد بالوزارة هشام عبد الملك، ومدير المكتب الفنى المهندس شعيب الصغير.


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